Парк в Таиланде начал возвращать мусор туристам по почте

В Таиланде сотрудники национального парка Кхауяй намерены по почте высылать туристам их мусор, который они оставили после себя на территории. Перед посещением парка люди будут указывать свои данные.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, тех, кто мусорит, будет легче найти, заявил министр окружающей среды Варавут Сильпа-арча, сообщает BBC.

"Грязнуль" будут отслеживать по видеокамерам, собирать их мусор, включая и остатки продуктов, и посылкой отправлять на домашний адрес туристов.

Первая мусорная бандероль к отправке уже готова. В посылке прикреплена записка с текстом: "Вы забыли это в национальном парке Кхауяй".

Варавут Сильпа-арча также сообщил, что за выброс мусора в парке могут привлечь и к уголовной ответственности - нарушителю грозит до пяти лет тюремного заключения.

Кхауяй - второй по величине парк в Таиланде, занимающий 2168 квадратных километров. На его территории обитают 320 видов птиц и 67 видов млекопитающих, включая слонов, медведей, тигров, гиббонов и диких свиней.

Оставленный людьми мусор может серьезно навредить животным.