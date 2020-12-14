В Грузии планируется отменить все ограничения на международные полеты

И.о. министра экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявляет, все ограничения на международные полеты планируется снять с февраля.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Грузия Onine, она заявила, представляя отчет о деятельности ведомства за 2020 год.

По ее словам, в результате антикризисной помощи наблюдаются очень положительные тенденции в направлении экономической активности.

При этом, как отметила Натия Турнава, несмотря на пандемию, инфраструктурные проекты, реализуемые министерством не откладывались ни на один день и успешно продолжаются.

"В завершающей фазе находится программа расширения международных аэропортов Кутаиси и Батуми. Мы планируем снять практически все ограничения на международные полеты с февраля, и эта модернизированная инфраструктура будет принимать гостей, а также обслуживать наших граждан", - заявила Натия Турнава.