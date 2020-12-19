Живописные уголки освобожденного от оккупации Кельбаджарского района

Государственное агентство по туризму сняло видеоролик, посвященный живописным уголкам освобожденного от оккупации Кельбаджарского района.

Об этом председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев написал в своей публикации в "Twitter", сообщает Day.Az.

"Кельбаджар обладает большим потенциалом, который позволит развивать различные виды туризма, благодаря древним памятникам, албанскому наследию, живописной природе, лечебным источникам и неповторимому рельефу. Представляем живописные уголки освобожденного от армянской оккупации Кельбаджара", - отметил Нагиев.

Отметим, что ранее Агентство представило видеоролики, посвященные живописным уголкам освобожденных от армянской оккупации Губадлинского, Зангиланского районов и города Шуша.

В рамках проекта предусмотрена съемка таких видеороликов, посвященных туристическому потенциалу и других освобожденных азербайджанских земель.