В отелях Турции ввели новые ограничения - под запрет попали праздничные развлекательные программы. Это следует из циркуляра МВД Турции о порядке проведения Нового года для туристов в отелях, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров, передает Day.Az.

Согласно документу, под ограничения попадает само празднование Нового года в отелях и принадлежащих им ресторанах, любые развлекательные программы с музыкой и танцами, а также реклама туров с новогодними вечеринками и призывы провести праздник в каком-либо отеле.

Кроме того, в отелях запрещена любая музыка после 22:00, а также собрания как в самих гостиницах, так и в отельных ресторанах.

В случае, если новогодний ужин уже был оплачен, представители турецких отелей пообещали туристам вернуть деньги. Это можно будет сделать напрямую или через туроператора. Отмечается, что подробности процедуры возврата средств станут известны в ближайшие дни.