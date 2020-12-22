Из Челябинска в Баку будут летать авиарейсы

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) утвердило приказ о допуске авиакомпаний к выполнению международных перевозок. Документ размещен на официальном сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на bfm74.ru.

Red Wings получила разрешение на полеты из Челябинска в Баку (Азербайджан). Компания может совершать рейсы два раза в неделю.

Сейчас из Челябинска нет прямых международных рейсов. Прямые вылеты за рубеж пока возможны только из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда, Новосибирска, Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска. Ограничения введены из-за пандемии коронавируса.