https://news.day.az/tourism/1300598.html Из Челябинска в Баку будут летать авиарейсы
Из Челябинска в Баку будут летать авиарейсы
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) утвердило приказ о допуске авиакомпаний к выполнению международных перевозок. Документ размещен на официальном сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на bfm74.ru.
Red Wings получила разрешение на полеты из Челябинска в Баку (Азербайджан). Компания может совершать рейсы два раза в неделю.
Сейчас из Челябинска нет прямых международных рейсов. Прямые вылеты за рубеж пока возможны только из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда, Новосибирска, Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска. Ограничения введены из-за пандемии коронавируса.
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