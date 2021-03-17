В ЕС собираются ввести сертификат вакцинации туриста

Европейцам не позволяют путешествовать за границу, чтобы не получали там коронавирус и не заражали иностранцев. У достопримечательностей и на курортах теперь пусто. Но всё больше туристов получают прививку от Covid-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, сегодня Европейская комиссия предложит выдавать им справку о вакцинации. Её ещё называют сертификатом, зелёным пропуском или цифровым паспортом. С таким документом его обладателя будут приветствовать в другие странах.

Директор турагентства Eagle Travel Дэвид Рекулез видит в этом спасение для своей отрасли:

"Для нас, агентств путешествий, новый сертификат даёт хорошую надежду. Потому что он определенно поможет людям снова летать, ездить и плавать. С марта прошлого года наша индустрия находится на очень низком уровне".

Данные Евростата показывают, что количество ночей, проведенных европейцами в туристических гостиницах, в 2020 году снизилось на 52% по сравнению с 2019 годом. В таких странах, как Греция, Мальта или Кипр, падение превышало 70%. В эту статистику включен двухнедельный карантин, на который в некоторых странах помещают в отели прибывших из красных зон.

Но теперь привившиеся граждане смогут такого избежать.

Испанка Мишель решила посетить Бельгию за несколько дней до закрытия её границы, осталась в ней и сейчас рассчитывает с новым сертификатом поехать куда-нибудь ещё:

"Этот документ позволит людям больше путешествовать, они будут чувствовать себя в большей безопасности, увереннее ехать в другие страны и встречаться с местными людьми. По-моему, это хорошая инициатива".

Но Брюссель ещё должен убедиться, что граждане не будут разносчиками инфекции по Евросоюзу. Привитая им вакцина должна быть одобрена Европейским агентством лекарственных средств. Предполагается выдавать сертификат и тем, у кого отрицательный тест на коронавирус или кто им уже переболел.

"Мы видим, что есть много людей, желающих отправиться в путешествие, не подвергая опасности себя и других. При этом они не хотят соблюдать жёсткие правила, садиться на карантин и т.д."

Глава Европейского туристического альянса Эдуардо Сантандер надеется, что введение сертификата поможет странам-членам ЕС снова открыть свои границы для друга и избежать повторения хаоса, который был в прошлый раз:

"Лето приближается, и наступает последний шанс для многочисленных предпринимателей в сфере туризма, бюро путешествий, а также туроператоров, авиакомпаний, круизных линий. Это лето обязано заработать".

На туризм в Евросоюзе приходится 10% ВВП, в этолм секторе занято 30 млн человек. Его руководители называют середину мая крайним сроком для начала раздачи своим клиентам сертификатов, чтобы сезон удалось спасти.