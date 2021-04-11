Мальта заплатит туристам, которые приедут на остров

Власти Мальты планируют предложить до €200 каждому иностранцу, который проведет на этом средиземноморском острове не менее 3 дней.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters, таким образом власти рассчитывают возродить туристический сектор, который составляет более 27% экономики Мальты, пострадавшей от пандемии COVID-19.

По словам министра туризма Клейтона Бартоло, туристы, бронирующие проживание в пятизвездочном отеле, получат €200. Те, кто выберет четырехзвездочный отель, получат €150, а те, кто забронирует трехзвездочный отель, - €100. Размер выплаты будет увеличен на 10%, если отель будет забронирован на острове Гозо.

"Схема направлена на то, чтобы отели Мальты оказались в очень конкурентоспособном положении по мере возобновления международного туризма", - сказал Бартоло.