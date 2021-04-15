Россия ограничивает авиасообщение с Турцией

Россия с 15 апреля по 1 июня снова ограничивает авиасообщение с Турцией и Танзанией.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, такое решение принял оперштаб на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом.

Как отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова, в Турции самые высокие цифры заболеваемости коронавирусом из стран, с которыми открыто авиасообщение у России. Большинство заразившихся за рубежом граждан приезжают из этой страны.

Кроме того, россияне привозят оттуда различные мутировавшие штаммы COVID-19.

Из более 10 тысяч образцов коронавируса, проверенных в России, выявлено 193 мутаций, и преимущественно это завозы из Турции и Танзании. Из последней, как сообщала Попова, россияне привозят не только коронавирус, но и малярию.

Некоторое количество полетов в Турцию все же будет выполняться. Так, останутся рейсы, необходимые для участия акционерного общества "Концерн Титан-2" в строительстве атомной электростанции "Аккую" и вывоза россиян, находящихся в Турции на отдыхе. Кроме того, сохранятся два регулярных рейса в неделю между Москвой и Стамбулом.