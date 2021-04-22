https://news.day.az/tourism/1336410.html Турция возобновляет авиасообщение с двумя странами
Турция возобновляет авиасообщение с двумя странами
Национальный авиаперевозчик Турции компания "Turkish Airlines" (THY) возобновляет полеты в две европейские страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал председатель правления THY Билал Экши.
Сообщается, что авиакомпания возобновит полеты в Великобританию и Данию. Авиарейсы будут осуществляться в соответствии с межправительственным соглашением.
Отмечено, что пассажиры из Великобритании и Дании в течение 72 часов до полета должны сдать отрицательный ПЦР-тест.
Турция прервала авиасообщение с этими странами в конце декабря 2020 года (в связи с обнаружением в этих странах мутаций коронавируса).
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