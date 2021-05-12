В Европе назвали сроки восстановления туризма

Туризм в Евросоюзе сможет полностью восстановиться не раньше 2023 года. Такой прогноз агентству РИА Новости дал глава Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, в 2022 году начнется постепенное пробуждение отрасли, однако ее объем будет составлять лишь половину от допандемийного 2019-го.

Среди возможных сложностей для восстановления туризма он назвал недостаток персонала, так как многие сотрудники из-за пандемии нашли работу в других сферах. Также он выразил сомнение в готовности путешественников тратить прежние суммы денег. "Мы не знаем, как выглядит ситуация, мы поймем это в следующем году", - признался Дженкинс.