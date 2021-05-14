Греция открыла границы для туристов без ограничений
С 14 мая Греция отменила ограничения на въезд и открыла внешние границы для всех туристов, в том числе россиян.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
Министр туризма Греции Харис Теохарис объявил о том, что страна готова принимать иностранных путешественников и обеспечивать им безопасный отдых. "Мы открылись со строгими процедурами и благополучно встретили гостей нашей страны", - заявил министр.
Теохарис также добавил, что в стране ведется всеобщая вакцинация населения - согласно плану, жители крупнейших островов Греции получат прививки до конца июня.
Ранее в мае сообщалось, что Греция с открытием для туризма будет принимать привитых от коронавируса российской вакциной "Спутник V" и китайским препаратом. По словам министра туризма Хариса Теохариса, Греция готова принимать иностранные вакцины, поскольку они "оказывают непосредственное влияние на туристические рынки".
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