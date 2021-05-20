Стало известно, когда Грузия откроет границы

Власти Грузии планируют открыть сухопутные границы к летнему туристическому сезону.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

Ранее Турнава сообщала, что открытие сухопутных границ произойдет когда закончится третья волна коронавируса.

"Открытие сухопутных границ будет способствовать более активному потоку туристов из соседних стран, мы работаем над этим. Думаем, что к летнему сезону мы сумеем открыть сухопутные границы безопасно, под очень серьезным контролем примерно так, как это было сделано с воздушной границей", - сообщила Турнава журналистам.

Власти Грузии закрыли сухопутные границыв 2020 году из-за пандемии коронавируса.