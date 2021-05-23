Абу-Даби отменяет карантин для туристов из Азербайджана

Департамент культуры и туризма Абу-Даби обновил "зеленый" список стран, туристам из которых не нужно проходить карантин по прибытии в столицу Объединенных Арабских Эмиратов. В список включен и Азербайджан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gulfnews.

Пассажиры, прибывающие из Азербайджана будут освобождены от обязательных карантинных мер после приземления в аэропорту Абу-Даби и должны будут пройти только ПЦР-тест по прибытии.

Новый "Зеленый список" теперь включает в общей сложности 29 стран. Сюда теперь также входят Германия, Кыргызстан, Молдова, Испания и США.

В Департаменте культуры и туризма ОАЭ также пояснили, что послабление применяется только к туристам.