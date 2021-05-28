Названы самые чистые пляжи мира

Испанию назвали страной с самым большим количеством чистых пляжей в мире. Об этом сообщается на сайте премии "Голубой флаг", которая ежегодно вручается пляжам и причалам, вода в которых соответствует высоким стандартам и пригодна для безопасного купания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Фонд экологического образования (FEE), отвечающий за премию, составил рейтинг из 49 стран мира, оценив качество воды в каждой из них.

Первое место в списке получила Испания - на 614 пляжах королевства не обнаружили загрязнений. Вторую строчку заняла Греция (545 чистых пляжей), а третью - Турция (519 пляжей). Также в рейтинг вошли Франция (410 пляжей), Италия (416 пляжей), Португалия (372 пляжа), Дания (168 пляжей) и Нидерланды (56 пляжей).