Италия готовится объявить об открытии страны для российских туристов

Италия объявит в ближайшее время, когда российские туристы смогут приехать в страну. Об этом заявил ТАСС на полях ПМЭФ посол республики в РФ Паскуале Терраччано, передает Day.Az.

По его словам, профильные ведомства двух стран продолжают обсуждать этот вопрос. "Надеюсь, что в ближайшее время об этом будет объявлено. Уверен, что это [открытие страны для российских туристов] произойдет в течение лета", - сообщил дипломат, добавив, что точная дата пока не известна.