В Турции оценили переговоры с Россией по открытию авиасообщения

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что переговоры Москвы и Анкары по полноценному возобновлению авиасообщения проходят в позитивном ключе. Об этом сообщает агентство DNA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В России у нас запросили программу визита [в Турцию] и ждут даты. Мы все предоставили. Они изучат ситуацию на месте, в Турции", - сказал он.

Кроме того, он отметил, что Россия также направила Турции список вопросов, которые в частности касались противоэпидемических мер, принимаемых республикой.

По его словам, российская делегация после визита в Турцию предоставит результаты визита властям России, после чего они будут решать вопрос о возобновлении полетов.

Ранее Россия и Турция провели межмидовские консультации 8 июня, во время которых стороны подчеркнули важность возобновления полномасштабного авиасообщения между странами при нормализации ситуации с коронавирусом.

До этого вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что авиасообщение между Россией и Турцией может возобновиться в июле.

12 апреля российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение приостановить авиационное сообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации по COVID-19 в стране. 31 мая оперштаб объявил о продлении ограничений до 21 июня.