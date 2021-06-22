Открылся авиарейс Саратов-Баку

В саратовском аэропорту "Гагарин" открылись авиарейсы до Баку. Раньше самолеты никогда не летали из "Гагарина" в Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом сообщили сегодня "СарИнформу" в пресс-службе аэропорта.

Полеты будут выполнять с 4 июля на самолетах Boeing, рассчитанных на 176 пассажиров. Рейсы назначены на воскресенья. Вылет из Саратова - в 18:00, прибытие в Баку - 20:20. Вылет из столицы Азербайджана - в 13:40, прибытие в саратовский аэропорт - в 16:00 (для каждого аэропорта указано местное время).