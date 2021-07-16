Развитие туризма является одним из важнейших направлений экономического сотрудничества на Каспии, сказал Trend руководитель клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде, передает Day.Az.

По его мнению, туристический потенциал прикаспийских стран на сегодняшний день недостаточно освоен.

"Реализация транспортных проектов будет в значительной степени способствовать развитию туристического потенциала. В первую очередь нужно говорить о том, что есть необходимость совершенствовать систему сообщения между городами и портами Каспийского моря", - сказал Велизаде.

Он напомнил об озвученной ранее идее о создании Каспийского маршрута, который объединил бы все прикаспийские страны посредством кольцевой железной или автомобильной дороги.

"В настоящее время прикаспийские страны сконцентрированы на эффективной работе портов. В этой связи существует интерес к реализации проектов, связанных с организацией круизов по Каспию. Это очень перспективное направление, к которому могут подключиться все государства региона. В свете реализации грузовых и пассажирских перевозок интересен туристический маршрут Каспийское море - Волга или Каспийское море - Черное море", - сказал эксперт.