Пляжи только для привитых россиян начали открываться на черноморском побережье

Власти Сочи открыли пляж для вакцинированных туристов, попасть на который можно только если есть на руках сертификат о вакцинации, справка о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Уточняется, что пляжная полоса огорожена и обозначена табличкой "COVID Free Пляж". На входе стоит дежурный, который проверяет у туристов документы, доказывающие антиковидный статус. Ранее о создании свободной от коронавируса территории заявляла заместитель мэра Сочи Инна Петухова со ссылкой на инициативу отеля "Рэдиссон Лазурная" на Курортном проспекте, на территории которого и открылся пляж для привитых туристов.

Напомним, в июне власти Краснодарского края заявили об ужесточении на въезд для туристов, согласно которым при заселении в отели, гостиницы, пансионаты и санатории будут требоваться отрицательные ПЦР-тесты или сертификаты вакцинации. Новые правила вступили в силу с 1 июля и распространяются в том числе на кемпинги. А с 1 августа непривитым туристам, заселяющимся в отели Краснодарского края, необходимо быть готовыми сделать вакцину в трехдневный срок.