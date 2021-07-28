Европейские страны сохраняют и даже ужесточают ковид-ограничения для туристов

На пике отпускного сезона большинство европейских стран сохраняют и даже ужесточают меры по сдерживанию коронавируса и туристам нужно запастись терпением, чтобы разобраться в правилах по месту назначения. Германия ставит во главу угла риск импортировать инфекцию, в фокусе внимания властей - прибывающие из-за границы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, проверяют абсолютно всех, однако строгость контроля определяется эпидемиологической ситуацией в регионе, откуда приехал человек.

"На въезде нужно показать отрицательный тест и паспорт", - рассказывает немецкая туристка в аэропорту Мюнхена.

"А нам пришло сообщение о необходимости соблюдать карантин и разные предписания", - сообщает другая женщина.

"Контроль можно было бы чуть ужесточить", - еще одно мнение.

На Корсике местные жители и власти раздражены решением властей ужесточить масочный режим на воздухе. Среди людей нарастает недоверие. Александра работает в турсекторе. По ее мнению, после послаблений лета, позволяющих принимать гостей и зарабатывать, осенью последуют карантин и штрафы...