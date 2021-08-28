https://news.day.az/tourism/1373685.html ЕС закрывает границы для невакцинированных граждан шести стран
ЕС закрывает границы для невакцинированных граждан шести стран
Европейский Союз вводит коронавирусные ограничения для непривитых от инфекции жителей США, Израиля, Ливана, Северной Македонии, Косово и Черногории. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух европейских дипломатов, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
По информации источников, решение окончательно вступит в силу 30 августа при условии, что ни одно государство-член сообщества не заблокирует его.
Как уточняется, под ограничениями Брюссель подразумевает карантин и обязательное тестирование на COVID-19.
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