Возобновлены автобусные рейсы между Узбекистаном и Таджикистаном

Таджикская компания объявила о возобновлении автобусного рейса "Худжанд-Ташкент-Худжанд". Отправиться из Худжанда в Ташкент и обратно можно будет уже сегодня, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на kun.uz.

Двухэтажные автобусы будут курсировать ежедневно. При переходе границы пассажиры должны иметь сертификат о вакцинации против COVID-19, а при его отсутствии - сдать экспресс-тест на коронавирус.

По словам представителя транспортной компании Asian Express в Худжанде Анвара Гиясова, первое время автобусы будут курсировать ежедневно - один раз в день. В дальнейшем, если желающих будет много, рейсы будут увеличены до 2-3 раз в день.

Стоимость поездки в одном направлении составляет 100 сомони (около $9). В Ташкенте конечной остановкой будет автостанция "Сабир Рахимов". Оттуда же будет осуществляться обратный рейс до Худжанда. Время назначения - 18:00, в зимнее время - 16:00.

"После того, как будет осуществлен первый пробный рейс в условиях пандемии, можно будет уже точно понять, сколько все это займет времени", - отметил Анвар Гиясов.