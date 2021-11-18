Поток туристов из России в 2021 году оказался на 60% ниже уровня до пандемии

Общее количество поездок граждан России за рубеж за первые девять месяцев 2021 года было на 58,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Всего в январе-сентябре 2021 года граждане России совершили 15 321 243 поездки за рубеж со всеми целями - на 58,9% меньше, чем за этот же период допандемийного 2019 года. По сравнению с 2020 годом поток туристов за рубеж увеличился на 37%, однако оживление отрасли довольно слабое, учитывая рекордное падение в прошлом году, отметили в АТОР.

Почти половина всех зарубежных поездок в 2021 году приходится на страны постсоветского пространства.

В страны "дальнего зарубежья", которые не имеют общих сухопутных границ с Россией, за 2021 год россияне совершили около 6,7 млн поездок. Это на 62,5% меньше, чем в январе-сентябре 2019 года.

Поток иностранных туристов в Россию сократился в 24 раза по сравнению с показателями до пандемии. Всего за первые девять месяцев 2021 года в страну приехало около 8,8 млн иностранцев, среди которых туристов было всего 2%.