В Венгрии усложнили процедуру подачи документов на визу

Власти Венгрии усложнили процедуру подачи документов на визу для туристических компаний с 24 ноября. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно новым правилам, все заявления на оформление въездных документов будут приниматься только с авиабилетами, с указанием номера брони. Кроме того, вводится лимит на суточную подачу заявок от турфирм, а дату и время подачи документов теперь придется заранее согласовывать с визовыми центрами VFS Global.

При этом участников туррынка отдельно предупредили о детальных проверках каждого тура, "вплоть до въезда туриста в гостиницу".

В Консульском отделе отметили, что вводимые ограничения связаны с участившимися случаями нарушений отдельными туристическими компаниями условий аккредитации. "В случае выявления нарушений со стороны турфирмы (изменение брони, не заселение в гостиницу), выданная виза будет аннулирована, а аккредитация турфирмы, нарушающей ее правила, будет незамедлительно приостановлена", - подчеркнули в дипмиссии.

По мнению экспертов туристической отрасли, подобное усложнение визовых процедур может привести к удлинению сроков выдачи въездных документов.