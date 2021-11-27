Австралия запретила въезд из девяти африканских стран

Австралия закрыла свои границы для прибывающих из девяти африканских стран на фоне появления нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 в этом регионе. Об этом в субботу сообщил министр здравоохранения страны Грег Хант, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам главы ведомства, въезд в страну будет временно закрыт для иностранцев, прибывающих из Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбика, Намибии, Сейшельских островов, Эсватини и ЮАР. Граждане Австралии и владельцы постоянных австралийских виз, проживавшие в указанных государствах в течение последних 14 дней, смогут вернуться на родину, однако после прилета проведут двухнедельный карантин в изоляционном центре в Ховард-Спрингс (Северная территория). "Если данные покажут, что требуются дальнейшие действия, мы без колебаний предпримем их. Это может повлечь за собой и новые ограничения, и <...> отмену прежних мер по их смягчению", - сказал Хант в ходе пресс-конференции, проходившей в Сиднее.

Министр отметил, что в австралийских карантинных центрах есть прибывшие из ЮАР, однако пока ни у одного из них не был выявлен штамм, получивший название "омикрон". "В настоящее время в Австралии нет известных случаев заболевания вариантом "омикрон", но в карантине в Ховард-Спрингс находятся 20 человек, которые прибыли из ЮАР на прошлой неделе", - сообщил Хант.

В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении организации также говорилось, что у этого варианта коронавируса "имеется большое число мутаций, ряд из которых вызывает обеспокоенность". Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, риск заражения этим штаммом является "повышенным".

По последним данным, в Австралии с населением 25,6 млн человек с начала пандемии зарегистрировано 206 758 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, при этом 192 191 человек выздоровел. 1 990 пациентов умерли от осложнений, вызываемых инфекцией. Темпы вакцинации от коронавируса в стране считаются одними из самых высоких в мире. Как сообщили в пятницу в местном Минздраве, 86,3% граждан и резидентов, подлежащих вакцинации, получили два компонента препарата от COVID-19, первую дозу - более 92%. Общее количество использованных доз вакцин в стране приблизилось к 39 млн.