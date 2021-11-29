Таиланд упростит правила въезда для туристов

Власти Таиланда решили упростить въезд на курорты страны для иностранных путешественников, в том числе из России, и сократить период карантина с 16 декабря. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Теперь туристы, прибывающие в страну в рамках программы "песочница", должны будут пробыть на территории выбранной провинции не семь дней, а пять.

Кроме того, будет разрешен въезд переболевшим коронавирусом в течение трех месяцев до поездки. Они должны иметь при себе медицинское свидетельство о выздоровлении или привиться хотя бы первым компонентом вакцины от COVID-19.

Отмечается, что по приезде путешественникам необходимо будет как и прежде сдать ПЦР-тест и ожидать результат в номере отеля с сертификатом SHA+. При этом через пять дней проходить повторное исследование необязательно - можно сдать экспресс-тест на антигены. Дети в возрасте до шести лет освобождаются от сдачи ПЦР-теста за 72 часа до въезда в королевство.