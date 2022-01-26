Стюардессы рассказали о самых нелепых случаях с пассажирами на борту самолета

Члены экипажа вспомнили самые нелепые случаи с пассажирами за свою карьеру. Курьезами они поделились в комментариях к посту Buzzfeed, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, пользовательница сети рассказала, что однажды во время полета произошла чрезвычайная ситуация - стало плохо пассажиру. По словам девушки, она не имела достаточного опыта, поэтому выполняла поручения старших коллег и была отправлена в другую часть самолета за кислородным баллоном и аптечкой. Когда бортпроводница возвращалась, туристка остановила ее в проходе и отчитала за то, что стюардесса отвлеклась и забыла принести ей кока-колу.

Другой комментатор вспомнил, что во время турбулентности членам экипажа пришлось экстренно приостановить обслуживание, убрать тележку с едой и напитками и предупредить пассажиров по громкой связи о чрезвычайной ситуации. Тем не менее один из пассажиров продолжал упорно нажимать кнопку вызова бортпроводника - когда стюардесса, с трудом удерживая равновесие, смогла до него добраться, мужчина спокойно попросил воды для его кота.

Еще одна комментаторша поделилась историей, как одна пассажирка весь полет ходила по проходу, даже во время взлета и посадки, и убеждала всех вокруг, что у нее клаустрофобия. Помимо прочего, женщина требовала бесплатные алкогольные напитки и была глубоко возмущена, когда ей отказали в шестой добавке.