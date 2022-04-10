В Турции планируется создание новой авиакомпании для перевозки российских туристов

После того, как сектор Туризма в Турции столкнулся с проблемами из-за конфликта между Россией и Украиной, власти Турции начали работу над их решением.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, министерство культуры и туризма, министерство транспорта и инфраструктуры и министерство казначейства и финансов Турции утвердили трехэтапную дорожную карты для привлечения туристов из России.

Согласно информации, для увеличения числа туристов из России на повестке дне также стоит создание новой авиакомпании. Министерство транспорта и инфраструктуры и Министерство казначейства и финансов приступили к работе по созданию новой авиакомпании. Сообщается, что базироваться авиакомпания будет в аэропорту города Анталья. Самолеты будут выполнять рейсы только между городами РФ и курортами Турции.