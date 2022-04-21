На платформе Wego стартовала новая онлайн-кампания Бюро по туризму Азербайджана

Бюро по туризму Азербайджана с целью донесения до широкой аудитории туристических возможностей страны запустило онлайн-кампанию на платформе Wego, являющейся метапоисковой системой для путешествий.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Государственном агентстве по туризму сообщили, что в рамках кампании на страницах аккаунтов платформы Wego в Facebook и Instagram размещены рекламные баннеры, а на веб-сайте - обширная статья, рассказывающая об отдыхе в Баку, единстве старинных и современных элементов города, грязевых вулканах, а также о бердвотчинге в Ширванском и Гызылагаджском национальных парках, Физиотерапевтическом центре "Дуздаг" в Нахчыване и др.

В рамках кампании, которая продлится до 15 августа, реклама, размещенная в аккаунтах в социальных сетях, будет перенаправлять на соответствующие страницы, как для повышения осведомленности о туристическом потенциале страны, так и для облегчения планирования путешествий.

Отметим, что платформа Wego была основана в 2005 году в Сингапуре. Компания, которая действует как метапоисковая система для путешествий, работает в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Индии, предоставляя пользователям платформу, на которой они могут сравнивать существующие цены на авиабилеты и отели.