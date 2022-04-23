Азербайджан посещают все больше туристов

В январе - марте 2022 года Азербайджан посетили 246 200 иностранцев и лиц без гражданства из 149 стран мира, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает Day.Az со ссылкой на данные Государственной пограничной службы, 27,4% прибывших - граждане России, 24,7% - Турции, 14,4% - Ирана, 5,8% - Грузии, 3,4% - Украины, по 3,1% - Саудовской Аравии и ОАЭ, 2% - Пакистана, 1,6% - Кувейта, 1,3% - Казахстана, по 1,2% - Индии и Великобритании, по 0,8% - Германии и Омана, по 0,7% - Беларуси и США, по 0,6% - Израиля и Узбекистана и 6,6% - граждане других стран. Среди прибывших 79,7% - мужчины, 20,3% - женщины.

Число прибывших из Омана увеличилось в 649 раз, Саудовской Аравии - в 168,5 раза, Кувейта - 167,1, Бахрейна - 50,4, ОАЭ - 47,7, Пакистана - 29,5, Индии - 11, Израиля - 6,3, США - 5,6, Казахстана - 3,6, Франции - 3,5, Украины - 3, Великобритании - 2,2, Ирана - 1,9, Турции - 1,9, РФ - в 1,7 раза, из Грузии - на 14,9%.

По сравнению с январем - мартом 2021 года число прибывших из стран Персидского залива увеличилось в три раза и составило 58 300 человек, из стран - членов Европейского Союза - в 2,5 раза (10 900 человек), а из стран СНГ - в 1,8 раза (84 300).