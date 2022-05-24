Все больше туристов посещают Азербайджан

В Азербайджане в апреле 2022 года общее число приезжих из Грузии составило 5 800 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство по туризму Азербайджана.

По данным агентства, Грузия заняла четвертое место в топ-10 стран по числу приезжих в Азербайджан в апреле 2022 года.

Турция в указанный период стала лидером по этому показателю. Число приезжих из Турции в Азербайджан в апреле 2022 составило 22 700 человек. Далее следуют Россия (19 100) и Иран (13 300).

Отметим, что общее число приезжих в Азербайджане в апреле 2022 года выросло на 84,4 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года (45 764) - до 84 402 человек.