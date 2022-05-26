Самый длинный перелет совершил БПЛА Bayraktar для участия на TEKNOFEST Azerbaijan

В столице Азербайджана впервые стартовал популярнейший в Турции Фестиваль авиации, космонавтики и технологий TEKNOFEST. Фестиваль проводится с 2018 года Фондом турецкой технологической команды (Т3) в партнерстве с более чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями.

На площадке фестиваля (Baku Crystal Hall и Бакинский приморский бульвар) представлены беспилотные летательные аппараты, самолеты и вертолеты. ВВС Азербайджана, пилотажная эскадрилья ВВС Турции "Турецкие звезды" и пилотажная группа SOLO TÜRK выполнят демонстрационные полеты в небе над Баку.

САМЫЙ ДЛИННЫЙ ПЕРЕЛЕТ!

Многим может быть интересен вопрос - а как долетели сюда эти летательные аппараты, уже столько дней шумно кружащие над Баку, выполняя крутые виражи в облаках?

Как оказалось, разработанные компанией Baykar беспилотник "Bayraktar Akıncı TİHA" (штурмовой беспилотный летательный аппарат) и "Bayraktar TB2 SİHA" именно для полета в Баку совершили самый длительный и успешный полет впервые в истории турецкой авиации, пройдя через 3 страны и покрыв примерно 2 тысячи километров!

После долгого перелета в Азербайджан прибыли два самолета "Bayraktar Akıncı TİHA", которые будут экспонироваться на "TEKNOFEST Azerbaijan" как в статической зоне, так и взлетать из динамической.

Два беспилотника вылетели из района Чорлу северо-западной провинции Текирдаг в минувшую субботу: один утром, другой - во второй половине дня.

Продолжив полет над Грузией после прохождения воздушного пространства Турции, первый "утренний" "Akıncı" вошел в воздушное пространство Азербайджана и примерно за 5 часов достиг столицы Баку.

Другой "Akıncı", отправившийся в путь в субботу в полдень, проследовал по тому же маршруту и успешно совершил полет примерно на 2000 километров.

Беспрецедентный полет "Bayraktar Akıncı TİHA" успешно завершился приземлением в Бакинском международном аэропорту имени Гейдара Алиева.

Добавим, что Bayraktar Akıncı обладает высокой грузоподъемностью, более эффективной огневой мощью и более совершенным оборудованием, чем имеющие на вооружении БПЛА "Bayraktar TB2" и "Anka".

Авиавшоу TEKNOFESTа

Помимо ведущего производителя турецких дронов Baykar, многие другие компании турецкого военно-промышленного комплекса, в том числе Aselsan, Havelsan, Roketsan, STM, Turkish Aerospace Industries (TAI) и еë дочерняя фирма по производству двигателей TUSAŞ Engine Industries (TEI), продемонстрируют свои образцы на TEKNOFEST Azerbaijan.

Турецкая авиационная и космическая промышленность будет также представлена на фестивале симуляторами виртуальной реальности Национального боевого самолета (MMU) HÜRKUŞ и GÖKBEY.

На фестивале ожидается захватывающее шоу полетов HÜRKUŞ. Учебно-тренировочный самолет HÜRKÜŞ впервые прибыл в Азербайджан с летчиками-испытателями HÜRKÜŞ.

Первый и единственный в Турции уникальный вертолет "GOKBEY T625" будет выставлен на статической площадке на фестивале, где будут представлены захватывающие летные шоу. Самой интересной частью TEKNOFEST, которая станет площадкой для многих новинок, станет симулятор национального военного самолета с поддержкой виртуальной реальности на стенде турецкой авиационной и космической промышленности. Благодаря технологии VR посетители смогут совершить полет на самолете 5-го поколения.

Итак, в течение четырех дней, с 26 по 29 мая, посетители фестиваля смогут стать свидетелями не только создания необычных технологических изобретений,

Зрители фестиваля смогут понаблюдать за авиашоу, где будут исполнены показательные полеты истребителей Су-25 и МиГ-29 ВВС Азербайджана, а также турецких аэробатических команд "Турецкие звезды" на истребителях F-5 и Solo Turk на истребителе F-16. Кроме того, в ходе авиашоу будет продемонстрирован тренировочный полет Hurkush Fighter и показательные полеты вертолетов ATAK турецкого производства.

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