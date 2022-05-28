"Гений места" Антонио Гауди

Антонио Гауди - человек, прославивший Барселону на весь мир, сделавший этот город одним из центров туристического мира, а сам, ставший "гением модерна в архитектуре". Когда по окончании архитектурной школы директор вручал ему диплом, он произнёс: "Мы выдаём диплом или сумасшедшему бездарю, либо гению, хотя время покажет". И время показало, что Гауди со временем хотя и стал гением, но с приставкой "немного сумасшедший". Он ненавидел прямые линии, как и его последовательница Заха Хадид, о которой мы писали ранее, признавая идеальной фигурой яйцо, которое часто носил в кармане, из-за болезни был вегетарианцем и очень эксцентричной личностью. Его называли "гением места" из-за его приверженности именно к Барселоне, но это не совсем так, ведь Антонио Гауди личность мирового масштаба, он доказал это своими шедеврами архитектуры.

Большая часть спроектированных им зданий находится в Барселоне, 7 из них включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

1. Храм Святого Семейства (La Sagrada Familia), главный храм Барселоны, в районе Эшампле. Строится с 1882 года и до сих пор не закончен. Гауди работал над этим храмом 42 года и это уникальное здание - главное творение великого зодчего. Но он до сих пор ещё достраивается и только за счёт пожертвований паломников. Это бесподобное сооружение называют мостом между поколениями или "библией в архитектуре".

В грандиозном здании нет ни одной прямой линии, только конусы, эллипсоиды и т.д. Храм Саргада Фамилия в Барселоне - один из самых посещаемых туристических объектов в мире. Описать его очень трудно и это займёт много времени, это надо видеть. У многих людей этот архитектурный шедевр вызывает эмоциональный шок, возникает вопрос: "Как это вообще возможно, кому это могло прийти в голову?"

2. Дом Бальо также находится в районе Эшампле, построен для текстильного магната Бальо. Весь фасад сделан в стиле "чешуя дракона", а крыша - "хребет дракона с острым гребнем". Вход для туристов довольно дорогой - 29 евро.

3. Дом Мила или Ла-Педрера построен для семьи Мила. Дом славится своей уникальной террасой на крыше с "Садом скульптур". Постоянно заполнен сотнями туристов.

4. Парк Гуэль, на территории которого находится и дом-музей самого Гауди. Один из самых непривычных и уникальных парков мира.

5. Дом Висенса. Самая первая крупная работа Гауди находится на улице Каролинас в районе Грасия, построен для богатого каталонского промышленника Мануэля Висенса.

6. Епископский дворец в Асторге. Одно из трех творений Гауди вне Барселоны, построен дворец в стиле неоготики.

7. Дворец Эль Каприччо. Еще одна работа Гауди вне Барселоны находится в Камильяс. Красивейший, хотя и не очень большой дворец, в стиле "модерн". Уникален, как и все работы великого зодчего.

Не забудьте посетить эти незабываемые здания, ставшие достопримечательностями Испании во время путешествия по этой замечательной стране!

AviaTravel

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