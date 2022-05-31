На Кубе отменили обязательный масочный режим
Власти Кубы отменили требование обязательного ношения защитных масок в местах скопления людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кубинское телевидение, передает Day.Az.
Постановление вступает в силу с 31 мая, - теперь ношение масок носит рекомендательных характер. Обязательным остается ношение масок для людей с симптомами заражения коронавирусом, а также на территории медучреждений.
С начала пандемии на Кубе было зарегистрировано более 1,1 млн случаев COVID-19. Скончались 8529 человек.
Еще в начале весны Гавана, столица и самый густонаселенный город острова, в котором проживает около 2,2 млн человек, сняла большинство ограничений, связанных с COVID-19.
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