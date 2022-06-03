Возобновлены рейсы Баку-Батуми

Авиакомпания Buta Airways с сегодняшнего дня возобновила прямые рейсы Баку-Батуми, передает Day.Az со ссылкой на их страницу в Fаcebook.

После отмены ограничений, введенных в связи с пандемией, был осуществлен первый рейс из Баку в столицу Аджарии.

Первым рейсом около 100 пассажиров посетили Батуми.

Buta Airways будет выполнять рейсы два раза в неделю до конца июня, а с июля - три раза в неделю, сообщили в департаменте туризма Аджарии.