С начала года Международные аэропорты Азербайджана обслужили свыше полутора миллионов человек

Суммарный пассажиропоток международных аэропортов Азербайджана с начала 2022 года составил 1,53 млн. человек. Это более, чем в два раза выше аналогичного показателя прошлого года, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.

В мае 2022 года аэропорты Азербайджана обслужили 396 тысяч человек, из которых 315 тысяч - это пассажиры, вылетевшие из столичного аэропорта или прилетевшие в него.

Базовые авиаперевозчики бакинского аэропорта - AZAL и Buta Airways с начала года перевезли 455 и 154 тысяч пассажиров соответственно. Из них 341,5 тыс. - пассажиры международных рейсов, что составляет 36% от общего объема международных перевозок.

В мае 2022 года в бакинский аэропорт регулярные рейсы совершили 24 иностранные авиакомпании. Также в этом месяце из Варшавы в Баку открыла прямые рейсы авиакомпания LOT.

В десятку самых популярных международных направлений из Баку в мае вошли Стамбул, Дубай, Москва, Тбилиси, Абу-Даби, Шарджа, Минск, Анкара, Измир и Кувейт.

Международный аэропорт Гейдар Алиев (IATA: GYD) - крупнейший аэропорт в Азербайджане и регионе по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади аэровокзального комплекса и мощности грузового комплекса.

В 2021 году Международный аэропорт Гейдар Алиев получил 5-звездочный рейтинг по эпидемиологической безопасности в период пандемии COVID-19 для аэропортов от международного рейтингового агентства воздушного транспорта Skytrax.

Это высшее признание эффективности мер COVID-19, введенных в Международном аэропорту Гейдар Алиев для защиты своих пассажиров и сотрудников от распространения коронавируса.