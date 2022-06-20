Финляндия откроет для туризма границу с Россией

Власти Финляндии откроют границу для российских туристов с 30 июня. Соответствующая информация размещена на официальном сайте республики, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, путешественников из третьих стран освободят от предъявления сертификата о вакцинации от COVID-19 и сдачи анализов на коронавирус при пересечении границы.

Как следует из заявления ведомства, в настоящий момент нет медицинских оснований для ограничений на внешних границах.

Отмечается, что отмена ограничений увеличит трафик из третьих стран. "На объемы перевозок влияет в том числе желание россиян путешествовать и количество действующих виз", - уточнили в МВД.