Ожидается возобновление авиасообщения по направлению Батуми-Баку

Ожидается, что с 1 июля будет возобновлено авиасообщение по направлению Батуми-Баку.

Об этом сказал в среду посол Грузии в азербайджанской столице Зураб Патарадзе на азербайджано-грузинском бизнес-форуме, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, планируется выполнять эти авиарейсы три раза в неделю.

Кроме того, в будущем планируется возобновить пассажироперевозки железнодорожным транспортом из Грузии в Азербайджан, отметил дипломат.