https://news.day.az/tourism/1474781.html Ожидается возобновление авиасообщения по направлению Батуми-Баку
Ожидается возобновление авиасообщения по направлению Батуми-Баку
Ожидается, что с 1 июля будет возобновлено авиасообщение по направлению Батуми-Баку.
Об этом сказал в среду посол Грузии в азербайджанской столице Зураб Патарадзе на азербайджано-грузинском бизнес-форуме, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, планируется выполнять эти авиарейсы три раза в неделю.
Кроме того, в будущем планируется возобновить пассажироперевозки железнодорожным транспортом из Грузии в Азербайджан, отметил дипломат.
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