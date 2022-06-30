В Италии придумали способ обезопасить туристов от уличных краж

Отели Неаполя могут предложить своим гостям обменять дорогие часы на пластиковые аналоги на время прогулок по итальянскому городу. Способ обезопасить туристов от мошенников на улицах придумал президент национальной ассоциации туроператоров Aidit Чезаре Фоа, пишет CNN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Очень важно, чтобы туристы в Неаполе могли наслаждаться спокойным отдыхом в городе, поэтому отели и городской совет должны позаботиться о безопасности путешественников и предоставить им пластиковые часы", - заявил Фоа.

По мнению собеседника издания, пластиковые альтернативы дорогих аксессуаров не только могут стать эффективным средством в предотвращении уличных краж, но и необычным сувениром для туристов. Он также предложил нанести на часы символику региона Кампаньи, столицей которого является Неаполь, - памятный подарок обойдется в 10 евро.

Сообщается, что инициатива появилась в связи с недавним инцидентом, произошедшим в Неаполе с французским актером Даниэлем Отоем: двум злоумышленникам на скутерах удалось через открытое окно такси снять с руки туриста часы Patek Philippe стоимостью 39 тысяч евро.