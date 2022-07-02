Какую еду не стоит брать с собой в дорогу?

Чтобы не получить пищевое отравление, отправляясь в путешествие, нужно следовать нескольким простым правилам, которые помогут выбрать безопасную для здоровья еду, рассказал врач, кандидат медицинских наук Андрей Демин, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению специалиста, в жаркую погоду стоит внимательно отнестись к продуктам, которые берут с собой в дорогу. Лучше отказаться от мяса, рыбы, молочных и кондитерских изделий. Велик риск заработать серьезное пищевое отравление. При этом, стоит отдать предпочтение покупке еды в небольших торговых точках возле популярных автозаправочных станций.

"Я бы больше доверял сетям кафе при известных заправках. За такими местами осуществляется более полноценный контроль. В других заведениях не найдешь "концов" - что привозили, как хранили. Не стоит заказывать там какие-то сложные блюда, избегайте салатов с майонезом или сметаной - непонятно, когда их приготовили, насколько тщательно были вымыты овощи", - предупредил Демин.

Эксперт также отметил, что покупая продукты с собой, необходимо заранее приобрести сумку-холодильник и хранить еду в ней. Также важно не забывать о правилах личной гигиены регулярно мыть руки и избегать еды, приготовленной кустарным способом.