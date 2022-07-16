В Таиланде придумали способ помочь попавшим в беду туристам

Управление по туризму Таиланда придумало для туристов специальное мобильное приложение, которое позволит быстро и круглосуточно связываться с полицией, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

С помощью приложения Tourist Police I Lert U правоохранительные органы будут немедленно реагировать на происшествия. Таким образом, попавшие в беду туристы смогут заявить о себе наиболее удобным способом: им потребуется всего лишь сделать фото или написать в чат - геолокация определится автоматически, координаты сами поступят в Центр.

Приложение бесплатно для скачивания и доступно для устройств на платформах Android и iOS. Сервис работает на английском и тайском языках и связан с Центром экстренного реагирования туристической полиции.