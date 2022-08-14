В России второго пилота в самолетах заменят на виртуального

Минпромторг России планирует к 2024 году создать для самолетов интеллектуального "виртуального второго пилота". Об этом сообщает Telegram-канал "Авиадиспетчер" со ссылкой на документы, опубликованные на портале госзакупок, передает Day.Az.

Расходы на тендер составляют 2,9 миллиарда рублей. Считается, что переход к одному пилоту в самолетах станет возможным в 2030-х, что, по мнению министерства, снизить стоимость эксплуатации воздушного судна (ВС).

"Достижение цели Стратегии по цифровой трансформации и удовлетворение современным требованиям к перспективным ВС требуют поиска принципиально новых, инновационных и интеллектуальных подходов и технологий при разработке программных и архитектурных решений комплекса бортового оборудования (КБО) ВС", - говорится в документе.