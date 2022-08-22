Швейцарским курортам придется закрыть подъемники

Швейцарским горнолыжным курортам, возможно, придется отключить подъемники и снегоуборочное оборудование для экономии электроэнергии из-за опасений отключения. Однако это снизит доходы от туризма и поставит под угрозу рабочие места, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Горнолыжные подъемники и снежные пушки потребляют примерно столько же электроэнергии, сколько и 40 000 швейцарских домов в год.

Лоран Воше, генеральный директор компании Televerbier, управляющей подъемниками в швейцарском кантоне Вале, утверждает, что каждый франк, потраченный на абонементы на подъемники, приносит региону шесть франков.

Компания Televerbier говорит, что может попробовать сократить потребление энергии, отключив определенный свет, портативные обогреватели и горячую воду в туалетах. Некоторые лифты и эскалаторы также могут быть отключены. В качестве альтернативных вариантов рассматривается возможность замедлить подъем или остановить некоторые подъемники ночью.

"Запрет оборудования для производства снега создаст большой риск для горнолыжных курортов", - сказал Воше.

Он прогнозирует на общий рост цен из-за резкого скачка счетов на электроэнергию. Так как компаниям придется увеличить операционные расходы.