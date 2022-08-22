В России станут обязательными QR-коды для туристов

QR-коды возвращаются. Но теперь это касается только туристов. В России уже осенью появится единая база электронных путевок, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Туроператоры и агентства с сентября будут обязаны вносить в нее данные о поездках россиян. Сам закон был принят еще в мае. А сегодня уточнили, что именно должно появляться в электронной системе.

Во-первых, уведомление о заключенном договоре, а также детали туристических услуг - речь о сроках поездки и ее условиях. Как только турист подпишет договор, его данные и все сведения о предстоящем путешествии должны будут отображаться в виде QR-кода. С этой минуты он окажется в системе, получив гарантии.

А ввести ее решили, чтобы вывести рынок из "серой" зоны, сделать его прозрачным и защитить россиян от мошенников.