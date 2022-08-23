Бесплатные и чистые пляжи Турции

Турция занимает первое место среди направлений летних путешествий азербайджанцев. Наши туристы не перестают хвалить чистые общественные пляжи Турции, отмеченные голубым флагом. А ведь и вправду невозможно не быть довольным чистотой турецкого побережья и качеством предлагаемых там услуг, особенно если сравнивать их с нашими общественными пляжами. Часть пляжей в Турции отдана под отели и другие туристические объекты, но общественные пляжи находятся под серьёзным контролем муниципалитетов, которые очень хорошо следят за их чистотой.

Aviatravel представляет список 10 самых чистых и бесплатных общественных пляжей Турции.

1 - Пляж Чыралы, Анталья

Пляж Чыралы, расположенный в Кемерской части Анталии, является одним из пляжей, который может очаровать всех своим побережьем протяжённостью в 3,2 км. Чыралы, который позже соединяется со знаменитым пляжем Олимпос, также входит в число нерестилищ Кареттас. Чыралы хорошо сохранил свою природную красоту, его всегда можно увидеть чистым. В 2020 году известная английская газета The Guardian назвала пляж Чыралы самым чистым пляжем после пляжа Патара в Антальи. На пляже есть пункты, в которых предлагаются шезлонги и зонтики за отдельную плату, а также зона, куда вы можете принести свой собственный стул и полотенце и наслаждаться отдыхом на пляже без дополнительных затрат.

2 - Долина бабочек, Фетхие

Долина бабочек, расположенная в Фетхие, одном из самых известных курортов мира и Турции, является одним из знаменитых пляжей, описывается не иначе, как "рай на земле". Расположенный посреди долины, окруженный скалами, этот 350-метровый пляж, словно, опирается на природу. Поэтому те, кто побывал здесь однажды, навсегда запоминают необычную красоту этого места. Добраться до Долины бабочек с моря можно только на лодке, а не по суше. Поэтому по сравнению со многими пляжами ему удается сохранять свою естественность. Во время поездки в Фетхие вы можете присоединиться к лодочной экскурсии и посетить знаменитые бухты Фетхие, в том числе Долину бабочек. Также в долине есть отдельное место, где можно разбить палаточный лагерь.

3 - Пляж Патара, Анталья

Пляж Патара расположен недалеко от древнего города Патара, на трассе Анталья-Каша, и является одной из постоянных остановок отдыхающих в Каше. Патара - одно из излюбленных туристических направлений с ее 12-километровым нетронутым пляжем и древним городом. Пляж Патара в 2020 году и был выбран The Guardian как самый чистый пляж Европы. Среди пляжных особенностей Патары - прекрасное песчаное побережье. Кроме того, в этом районе есть места для остановки и ночевки, такие как палатки и бунгало.

4 - Общественный пляж Илиджа, Чешме

Одним из самых известных пляжей Чешми является общественный пляж Илиджа. Это место окружено термальными водами региона и имеет песчаное море. Благодаря чистоте пляжа и термальной воде, в отличие от холодного моря в Чешме, он сохраняет актуальность для туристов и в осенние месяцы. На общественном пляже Илиджа работают различные кафе и рестораны. Тем не менее, пляж также посещают многие торговцы уличными деликатесами. На пляже также есть бесплатные туалеты и душевые. Помимо платных услуг, загорать можно где угодно со своим раскладным стулом и полотенцем. Здесь вы должны попробовать голубя, одно из самых известных деликатесов региона. Парк в конце пляжа идеально подходит для кемпинга.

5 - Aquarium Bay, Бозджаада

Бухта Аквариум в Бозджааде, одно из излюбленных мест отдыхающих весной и летом, очень красива. Окруженная великолепной природой, эта бухта отличается кристально чистой водой и чистым песчаным пляжем. Хотя это одно из самых популярных мест на острове, платного сервиса на пляже нет. Нет ни душа, ни туалета, ни раздевалки. Посетители в основном приносят с собой предметы первой необходимости, еду, напитки и воду из центра острова. Хотя он не очень подходит для длительного пребывания в течение дня, это один из обязательных к посещению пляжей на Бозджааде.

6 - Пляж Клеопатры, Аланья

Пляж Клеопатры в Аланье расположен рядом с исторической крепостью. Пляж, напоминающий бассейн из-за крепостных стен вокруг него, удостоен "Голубого флага". Поскольку это общественный пляж, вам не нужно платить за вход. Пляж Клеопатры получил свое название от египетской царицы Клеопатры, которая часто приходила сюда купаться.

7 - Бухта Овабуку, Датча

Приезжайте в бухту Овабуку в Датча, одно из обязательных мест для спокойного летнего отдыха с его уникальными бухтами. В Датче много бухт, но Овабуку - самая красивая. Этот залив, отличающийся глубоким синим и чистым морем, также известен своим чистым пляжем. Хотя залив Овабуку является общественным пляжем, вдоль него также расположено множество бутик-отелей. Обратите внимание, что и пляж, и море в Овабуку каменистые, поэтому не забудьте взять с собой специальную обувь.

8 - Пляж Изтузу, Ортаджа

Пляж Изтузу, который является одним из редких пляжей в мире, получил эту особенность, потому что он расположен между морской и пресной водой. Еще один нюанс, который делает этот пляж особенным, заключается в том, что он является одним из нерестилищ кареттас. По этой причине пляж тщательно охраняется и всегда умудряется оставаться чистым. Чтобы пляж не наносил черепахам вреда, он закрыт для посещения людей с 20:00 вечера до 08:00 утра. Вы обязательно должны включить этот 4,5-километровый пляж в свой маршрут путешествия.

9 Залив Кадырга, Ассос

Одна из особых дорог Ассоса, бухта Кадрыга, расположена на юге района, в 2 км от Ассоса. В этой бухте, которая отличается чистым морем и пляжем, также можно найти варианты размещения на любой кошелек. Наряду с отелями и бутик-отелями самыми популярными вариантами размещения в бухте Кадырга являются отели-бунгало и кемпинги. И море, и пляж, отмеченные "Голубым флагом" Hurricane Bay, каменистые. На пляже есть участки, где частные предприятия и отели предоставляют свои шезлонги и зонтики.

10 - Залив Акбук, Мугла

Расположенный в заливе Мугла Гёкова, он находится в 48 км от центра Акбюка и всего в 25 км от Акьяки. Природный заповедник известный своими эвкалиптами, и его окрестности открывают возможности для путешествия в гармонии с природой. Если вы предпочитаете пользоваться шезлонгами и зонтиками в бухте, которая является общественным пляжем с бесплатным входом, вы можете арендовать их посуточно. Если вы предпочитаете остановиться в Акбук Бэй, вы можете выбрать объект на свой вкус и бюджет среди бунгало, хостелов и кемпингов.

Приятных путешествий!

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