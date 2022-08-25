ДТП в Турции, погибли туристы из Ирака

По меньшей мере пять иракских туристов погибли в результате ДТП на одной из трасс в курортной турецкой провинции Мугла на юге страны. Об этом сообщила в четверг газета Sabah, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Джип для сафари вылетел с трассы Мармарис - Мугла после того, как водитель не справился с управлением.

Ранения получили пять человек, они доставлены в ближайшую больницу.

Турецкая полиция инициировала расследование ДТП и уже задержала водителя и владельца туристической компании, которой принадлежит джип.