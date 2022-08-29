Два пилота пассажирского лайнера подрались в кабине

Представитель компании Air France поделился c The Guardian информацией, что два пилота Air France были отстранены от работы после драки в кабине. Инцидент произошел еще в июне на рейсе Женева-Париж, но обнародовали его только сейчас, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Рейс, несмотря на конфликт в кабине управления лайнером с пассажирами на борту, продолжился. В результате самолет благополучно сел. Представитель Air France, указал, что возникшая конфликтная ситуация никак не повлияла на остальную часть полета.

Швейцарская газета La Tribune описала подробности инцидента. Командир и второй пилот поругались сразу после взлета и схватили друг друга за воротники после того, как один ударил другого.

Разнимать пилотов пришлось бортпроводникам, и один из них остался в кабине с пилотами до конца полета. Точная причина ссоры не называется.