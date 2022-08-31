"И что ты нам привез из Турции?"

Около 50% выезжающих за границу азербайджанцев направляются в Турцию. Поэтому вопрос, что купить в подарок при возвращении из поездки, актуален всегда. Туристы обычно в начале наслаждаются отпуском, деловые люди улаживают свои дела, откладывая выбор подарков на последний день. Потом начинается беготня по магазинам и моллам в поисках подарков для минимум 20 друзей-родственников. В итоге, не найдя ничего путного, отчаявшиеся туристы останавливают свой выбор на маленьких магнитных сувенирах, купленных втридорога в центре. Вроде бы потрачено куча денег, а достойного подарка нет.

В таких ситуациях предлагаем проявить оригинальность и найти интересный и нужный подарок.

ДЛЯ ДАМ

Если женщина любит пить кофе и готовить, то выбрать подарок для нее очень просто. Покупайте кофейные сервизы из нержавеющего материала (они очень прочные). В Турции недорогие керамические изделия с традиционными узорами продаются в Кютахье и Изнике.

Местная косметическая продукция тоже отличается хорошим качеством. Турция производит косметические средства на основе различных натуральных ингредиентов. Например, в качестве основы используется оливковое, аргановое, розовое масла. Причем эти средства по уходу за телом нельзя назвать дорогими, они продаются по достаточно приемлемой цене.

Если дама любит готовить, ароматные специи продаются повсюду, ведь турки выращивают их на больших плантациях. Турки даже могут приготовить для вас подарочные корзины со специями, включая бесплатную мельницу для перца. Цена комплекта составит около 10 долларов.

Для родственников и подружек

Полотенца, туалетные принадлежности и натуральное мыло! Им понравятся эти недорогие подарки.

Мыло турецкого производства действительно хорошо воздействует на кожу. В сочетании с качественной водой бодрит и дарит приятные ощущения на весь день. Будет лучше, если вы остановите свой выбор на мыле без красителей. Что может быть лучше натурального? Мыло стоит от 7 лир, и его можно найти повсюду.

Обычно подружки ожидают средств по уходу за кожей лица, крема, маски. В Турции их много. Вы можете купить натуральную розовую морскую соль или крема фирмы "Фармаси". Кстати, помады этой фирмы тоже очень неплохие.

В качестве подарка будут актуальны и турецкие чехлы. Их можно использовать где угодно - на пляже, в интерьере. Купить их можно за 30-50 лир возле Галатской башни в стамбульском районе Таксим. Вы можете купить ожерелья, браслеты, серьги, а также тарелки с изображениями достопримечательностей, тканевые кошельки и сумки.

ДЛЯ МУЖЧИН

Если мужчина с чувством юмора, то ему понравится турецкая шапка - феска из красного бархата и расшитая золотыми нитями жилетка. Также можно подарить восточные туфли с длинными носками из кожи.

Для дорогих коллег

Не нужно привозить им в подарок маленькие магниты. Если финансы не позволяют, то простое решение - это открытки. В стамбульском районе Таксим для офисных работников можно найти всевозможные открытки с традиционными и смысловыми картинками. Да, и еще локумы, кончено, тоже подойдут для совместных чаепитий в офисе.

Для отца и дедушки

Отцу и дедушке нужен особый подарок. Думаем, им понравится лампа куду с металлическим основанием, корпусом и крышкой.

Эти реалистичные лампы очень актуальны. Конечно, такие не продаются на каждом шагу. Но если искать внимательным, то найти можно. Есть также отличные шарфы и жилеты из шерсти или хлопка для пожилых людей, вы можете потратить немного времени и купить их.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Для самых маленьких очень подойдут всевозможные турецкие сладости. Здесь также лучше предпочесть натуральные. Например, компания "Тугба" производит такие изделия из фундука, фисташек, грецких орехов, кураги, инжира.

Будет лучше, если вы найдете рахатлукум, приготовленный из натурального сока. Только вот в Турции в сладости добавляют много чего. Говорят, европейцы еще не научились готовить "Turkish delights". То, что мы пробуем за пределами Турции, - это просто сладость, которая немного похожа на рахатлукум. Если вам нравится халва из семян подсолнуха, то учтите, что в Турции ее делают из семян кунжута, поэтому вкус будет совсем другим.

В халву также добавляют фисташки, кусочки сухофруктов и шоколад. Можно купить в упаковке за 4-7 долларов. Есть еще сладость, сделанная из теста и обмоченная в меду. Верх украшен различными орехами. Предлагают купить за 9-13 долларов.

Приятных путешествий!

AviaTravel

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