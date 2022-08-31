Власти Японии решились увеличить лимит въезжающих туристов

Правительство Японии с 7 сентября увеличит лимит на прием иностранных туристов с 20 тысяч человек в день до 50 тысяч, объявил премьер-министр страны Фумио Кисида. Об этом пишет The Mainichi, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Кроме того, иностранцам больше не потребуется приобретать турпакеты с гидом для посещения Японии. С июня иностранцы могли посетить страну, купив тур в организованной группе.

Благодаря новым послаблением ковид-ограничений иностранные туристы смогут ощутить преимущества ослабления японской йены, которое привело к удешевлению товаров и услуг внутри страны, отметил премьер.

По его словам, Япония пока отстает по экономическим показателям въездного туризма от других крупных экономик.

Власти страны планируют еще больше ослабить антиковидные ограничения, принимая во внимание распространение и борьбу с инфекцией в стране, пообещал Кисида, но не уточнил, когда можно ждать новых послаблений.