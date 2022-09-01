В Германии туристы готовы заразиться

Коронавирусная истерия, парализовавшая туризм на два года, уходит с повестки дня. Даже в законопослушной Германии примерно четверть потенциальных туристов уже не боится этой заразы. Более того, 25% туристов заявили, что без колебаний отправились бы в путешествие, даже зная, что у них коронавирус. Причем среди молодёжи эта цифра существенно выше, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Такой результат показали данные опроса местных порталов путешествий Urlaubsguru и YouGov. В опросе приняли участие свыше 2 тыс. немецких туристов - и наглядно продемонстрировали, что боятся пандемии в Германии уже устали.

Так, 25% респондентов заявили о своей готовности путешествовать при определенных условиях, даже если они подхватят вирус. При этом 69% определённо отказались бы от поездки, если бы подхватили коронавирус, ещё 6% пока не имеют мнения.



При этом эксперты отметили чёткую возрастную градацию - чем моложе потенциальный турист, тем больше он готов рискнуть. Среди студентов доля выбравших ответ "всё равно поехал бы, даже если у меня коронавирус" составила 57%, "молодые специалисты" от 18 до 34 лет выбирали этот вариант в 43% случаев, а вот люди постарше - всего в 24%.